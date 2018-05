A legnagyobb nőcsábászok a tévében

Az igazi nőcsábászok sosem halnak ki, a modern Casanovák és Don Juanok hol sármukkal, máskor egészen más módszerrel hálózzák be kiszemeltjeiket. Nincs ez másképp a tévében sem, a következő összeállítás pedig róluk fog szólni.

Joey Tribbiani - Jóbarátok

Hódításai sem sültek el éppenséggel mindig jól, mégsem lehet kihagyni egy ilyen összeállításból. Matt LeBlanc összeforrt a karakterrel, még saját sorozatot is kapott, ami bár hozta Joey stílusát, azért messze nem érte el a Jóbarátok szintjét.

Tohonya és - valljuk be - kissé buta, ugyanakkor borzasztóan szerethető figura, akinek az egyszerűségében rejlett a varázsa. Csajozós szövegei röhejesek, kiállása a magabiztosság ellenére is esetlen, de ettől is volt olyan különleges szereplő. No, meg attól, hogy sikerült megingatnia Rachelt, ha csak egy pillanatra is.

Ugyanezt a karaktert, önmagát hozta a Sikersorozatban, az Episodes-ban sok évvel később, ott is falta a nőket, ők meg ették a dumáját.

Hank Moody - Kaliforgia

A tehetséges, de épp alkotói válságban szenvedő író, aki nem mellesleg szexfüggő. Ha a hódítások számát tekintjük, könnyen lehet, hogy Moody előkelő helyen végezne egy top 10-es listán, elvégre a sorozatban feltűnő szinte minden nőre kivetette hálóját (köztük egy apácára is), nem mellékesen sikerrel.

Karakterének tragédiája, hogy sekélyes élete nem igazán akar a jó irányba mozdulni, holott tudjuk, ennél több emberség van benne. Ami még érdekesebbé teszi Moodyt, az őt játszó David Duchovny története, ugyanis a színész, alteregójával egyetemben szexfüggő volt. Más kérdés, hogy Duchovny anno önként vonult rehabilitációra. Micsoda véletlen egybeesés!

