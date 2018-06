Magyar sztáranyukák, akik egyedül nevelik gyereküket

A sztárvilágban sem ritka, hogy egy anya egyedül marad gyermekével, több olyan fiatal sztáranyukát is ismerünk, aki így járt egy válást vagy szakítást követően. Ada közel tíz éve maradt magára ikerfiaival, Morvai Noémi tavaly vált el két gyereke édesapjától, Sarka Kata és Nádai Anikó is apa nélkül próbál boldogulni a hétköznapok nagy részében.

Adát és Timót, a Viva TV két műsorvezetőjét a csatorna álompárjaként tartották számon, a házasságkötés után rögtön meg is születtek gyerekeik, Bence és Bálint.

Az ikrek 2006-os érkezése után három évig voltak együtt, majd 2009 elején bejelentették, hogy elválnak. „A legnagyobb probléma az volt, hogy mindketten rengeteget dolgoztunk, és alig maradt időnk egymásra. Egyre többet veszekedtünk, a végére pedig már a legapróbb problémából is hatalmas patáliát csaptunk, ezért kértem Timót, hogy költözzön el a szüleihez" - mondta a váláskor Ada.

Pintér Adrienn (@pinter_adrienn_ada_official) által megosztott bejegyzés, Ápr 12., 2018, időpont: 7:19 (PDT időzóna szerint)

A csinos, fiatal műsorvezető egyedül maradt a fiúkkal, akiket azóta is ő nevel - igaz, azt mindig hangoztatta, hogy a feladatokból az édesapa is kiveszi a részét. Ada a Szelfi című műsorban anno meg is mutatta, hogy milyen az élete egyedülálló anyaként a kis kamaszokkal, és a párkeresés nehézségeibe is beavatta a nézőket.

Azóta boldog párkapcsolatban él, nemrég posztolt új párjával egy fotót, amiből kiderült, hogy három éve együtt vannak.

