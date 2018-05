Ez a motoros banda mindent letarol

Ha szerette a Sons of Anarachy-t, a Kemény motorosokat, nyilván várja már a Mayans MC-t.

Közeleg a kiváló Sons of Anarchy testvérsorozata, a Mayans MC, amely 2018 őszén érkezik a képernyőre. J. D. Pardo lesz Ezekiel "EZ" Reyes, a sztori a mexikói-kaliforniai határvidéken játszódik, két és fél évvel a Kemény motorosok végén látott események után. A videón két teaser látható egymás után, érdemes végignézni, hiszen jó eséllyel a Paint It Black-et sem hallotta még spanyolul - most pótolhatja a mulasztást.