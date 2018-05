Halálosan megfenyegették a Trónok harca sztárját

A Trónok harcá-ban Ollyként látott Brenock O'Connor különösen durva halálos fenyegetést kapott, amikor 15 éves volt.

Brenock O'Connor a Trónok harcá-ban 17 epizódban játszotta Ollyt, aki nem vált túl népszerűvé a nézők körében, miután megölte a sokak által kedvelt Ygritte-et, majd parancsnokával, Havas Jonnal is végzett – még ha csak ideiglenesen is, mint tudjuk.

A színész most arról mesélt, hogy akkoriban, nagyjából 15 évesen halálos fenyegetéseket is kapott a szerepe miatt, egyik reggel egy különösen durva üzenet várta a Twitteren. „Megöllek téged és a családodat, aztán megerőszakolom a holttestüket, majd megetetem a kutyákkal” – állt egy amerikai srác posztjában.



Szerencsére O'Connor nem vette nagyon a szívére a dolgot: „15 éves voltam, és úgy voltam vele, hogy oké, ez is van odakint, de ez azt is jelenti, hogy hiteles volt a munkám, meg is veregethetem a saját vállamat. Túl kell lépni az ilyesmiken, mert ez nem valós fenyegetés” – mondta a The Sun magazinnak.

O'Connornak a színészkedéstől sem vették el a kedvét a hasonló üzenetek, a Trónok harca után a Living the Dream és a The Split több epizódjában is láthattuk, legközelebb a The Bromley Boys című focis filmben lesz benne.