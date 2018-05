Közel hárommillióért lépnek fel Majkáék

18 fős a stáb, öt járművel jönnek-mennek az országban.

Mindenki annyit kér a fellépésért, amennyit megadnak neki, ezzel nincs is semmi baj. A Bors által megkapott lista szerint Majka, Curtis és bandájuk 2,9 millióért ad másfél órás koncertet, de ebből az összegből a szervezőcég is részesedik, adott esetben. „A rajongóinknak soha nem lesz sok a gázsink, aki csak fikázni tud, az a fél fizetésemet is sokallná. Szerintük nem munka, amit csinálunk, nekik felesleges elmagyarázni, mi mennyibe kerül” – reagálta Majka a lap megkeresésére.

„Mi Curtisszel egy 18 fős stábbal, három teherautóval és két személykocsival járjuk az országot. A piacról élünk, ha ennyi pénzért megvesznek minket, ennyi az árunk. A fikázóknak azt üzenem, egyszer alkossanak maradandót, és akkor magas gázsit kérhetnek a megrendelőktől. Egyébként tőlünk nyugatra egy hasonló kaliberű zenekar ennek a sokszorosát kéri el, Amerikáról nem is beszélve, de azok más piacok. Mi itt ennyit kérünk, mert ennyit érünk” – tette hozzá.