"Sokan kérdezitek, hogy vagyok? Jól bírom-e a meleget pocakkal, stb., és ez nagyon jól esik! Úgyhogy most ezúton üzenem mindenkinek, hogy jól vagyunk, és most már tényleg nemsokára jön a nagy nap" - írta friss fotója mellé Földes Eszter, Lovasi András párja. A páros tavaly decemberben jelentette be, hogy első közös gyereküket várják, a kicsi hamarosan megérkezik.