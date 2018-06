Zámbó K. Jimmbó néven folytatja Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián művésznevet választott, új emberként akarja folytatni az életét.

"Sok szép, de sok rossz emlékem is van a múltamban, amit folyton cipeltem, és eljött a pont, hogy úgy éreztem, ebből elég volt. Egy hét múlva Visegrádra költözöm a hegyekbe, és nagyon várom már ezt a környezetváltozást. A karrieremet is más névvel folytatom. Mondhatni, újjá akarok születni" - mesélte a Borsnak Zámbó Krisztián, akinek új, Zámbó K. Jimmbó művészneve meglehetősen hasonlít édesapja, Jimmy nevéhez.

"Aki bántott, az most is fog, aki szeret, az ezután, az új névvel is fog. Ez a változás nagyon kellett nekem, a lelkemnek. Jimmbó egy meséből van, és gyerekkoromban hívtak így, de nincs köze apuhoz és a Jimmy névhez" - magyarázta.