Nem akarja túlzásba vinni a tökéletes képek posztolását, nehogy ezzel másoknak ártson: így smink nélkül mutatta meg arcát Kulcsár Edina.

"Olyan sok tökéletes képet látni a social felületeken, ami szerintem nem minden esetben jó. Persze a legtöbben arra törekednek, hogy előnyös fotót posztoljanak, de ezt nem szabad túlzásba vinni, főleg azoknak nem, akiknek az oldalát sokan követik. Hogy miért? Mert ezáltal sok-sok önbizalomhiányos lány lesz. Ha képek formájában azt a látszatot keltjük, hogy tökéletesek vagyunk, azzal lehet, hogy a saját önérzetünkön javítunk, viszont sok más lányét romboljuk, mert nem biztos, hogy nekik alkalmuk nyílik arra, hogy szép környezetben, mindig csinos ruhában, csodás sminkben és jól beállított hajban fotózkodjanak. És az utómunkáról még nem is beszéltem. Én is szeretem a szép képeket, már csak a munkámból adódóan is, de néha-néha meg kell mutatni a ,nem tökéletes énünket is. Lehet, hogy nagyon ritka esetben létezik a tökéletesség, de az nem biztos, hogy párosul olyan belső értékekkel, amivel egyesek rendelkeznek, és ami sokkal többet ér a külsőségnél! Amikor tükörbe néztek, ez mindig jusson eszetekbe, és függetlenül attól, hogy éppen hogy látjátok magatokat, legyen csak önbizalmatok! Minden ember értékes, csak mindenki más és más miatt! Ettől is olyan szép a világ, amiben élünk!" - írta a kép mellé.