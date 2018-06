"Köszönöm, hogy veled tölthettem Kadlecsek Krisztián az utolsó napomat a babázás előtt. Azért hiányzik majd ez a mozgalmas időszak is" - írta friss fotójához Nagy Adri, akit a vasárnapi A Nagy Duett után még láthattak a nézők reggelente műsort vezetni. A színésznő korábban már elköszönt a Jóban Rosszbantól, most pedig a képernyőnek is búcsút int: hamarosan megszületik kisfia, most már csak rá akar koncentrálni.