Kemény világ vár a női börtön lázongó elítéltjeire

A Netflix közzétette, mikor folytatódik a díjnyertes Orange Is the New Black, és van egy teaser is mellé.

Már a hatodik évad jön az Orange Is the New Black sorozatból, amely egy női börtönben játszódik. A szolgáltató egyik legnépszerűbb sorozatáról van szó, így sokan várták a premierdátumot: július 27-én kerülnek ki az új, lázongás utáni epizódok. Itt a teaser:

Idén is visszatér tehát Piper (Schilling), Crazy Eyes (Uzo Aduba), Red (Kate Mulgrew), de ott lesz a csapatban Danielle Brooks, Selenis Leyva, Adrienne C. Moore, Laura Prepon, Natasha Lyonne és Nick Sandow is.