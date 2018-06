Top 50: rajzfilmek és képregények legjobb női

A képregényes kőkemény, világmegmentő férfi szuperhősei megjelentése után fel-feltünedeztek a szuperhősnők is, kis szoknyában, kerekded keblekkel, igéző tekintettel. A rajzfilmek egy darabig megvoltak a bombázók nélkül, az idén 90 éves Miki egér sem hiányolta az embernőket, az 1930-as években felbukkant Donald kacsa mellett sem feszített vonzó hölgy. Az utóbbi évtizedekben azonban megnőtt a szexire rajzolt, erősen idealizált testű, darázsderekú, hatalmas, kerek mellű nők száma az animációs programokban is, így nem az volt a gond, hogyan teljen meg az 50-es lista, hanem az, hogy kit hagyjunk le. A végén van egy bónusz szereplő, és magyar karakterek is vannak a mezőnyben. Lapozza végig a képgalériát!