Nehéz hónapokon van túl Pokorny Lia

A színésznő kemény hónapokon van túl: ciszták és ödémák alakultak ki a hangszálain.

"Nagyon nehéz három hónap van mögöttem. Küszködtem a hangszálaimmal, mert olyan erős gyulladás alakult ki bennük, amitől nem tudtam szabadulni. Nem fertőzés okozta a betegséget, egyszerűen túlerőltettem a hangszálaimat, és mint kiderült, ennek aztán az lett a következménye, hogy ödémák és ciszták alakultak ki rajtuk. Először úgy nézett ki, hogy még műtétre is szükség lesz, ami azt jelentette volna, hogy hosszú hetekig nem állhatok színpadra" - mesélte a Bestnek.

A lapnak azt is elmondta, hogy nem csak egészségügyi szempontból, de lelkileg is kemény volt számára ez az időszak. "Előadást én csak a legvégső esetben mondok le, de sajnos eljött ez a pillanat is. (...) Még nem száz százalékos az állapotom, de szerencsére már zavartalanul tudok dolgozni. Azért még minden héten megyek orvoshoz kontrollra."