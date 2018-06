Életem legnyomorúságosabb időszaka volt - vallotta a színész

David Harbour alakította a sheriffet, Hoppert a nagy sikert aratott, közönségkedvenc Stranger Thingsben: az első évad alatt erősen szenvedett.

Óriási siker volt a Stranger Things első évada (Winona Ryderrel), de a második is megugrotta a szintet: normális, nem ripacskodó, így szerethető gyerekszínészek hozták vissza a nyolcvanas éveket, az egésznek volt egy kis E.T.-hangulata, és mintha Stephen King is ott sündörgött volna a készítésénél (nem tette). David Harbour alakította benne a sheriffet, Jim Hoppert: most arról beszélt, hogy az első évad alatt erősen szenvedett.

A színész visszaemlékezett az első évad forgatására, amikor még nem tudták persze, hogy világsiker lesz a Stranger Things. Élete legrosszabb időszakát élte meg, depressziós volt, csak a munkába temetkezett, egyedül az adott neki örömet. „Elmentem Atlantába forgatni, és alig volt kapcsolatom bárkivel is. Csak otthon akartam ülni” – mesélte.

Jóformán nem járt el sehová: mint mondta, megtanult egy kicsit ukulelén, egy négyhúros kis gitárfélén játszani. „Úgyhogy csak játszottam furcsa dalokat az ukulelén, és ücsörögtem otthon.”

A sorozat harmadik évadát a Netflix már berendelte.