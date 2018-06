Még nem tudni, mi okozta a halálát.

20 évesen meghalt Jackson Odell színész, akit a tévézők leginkább A Goldberg család sorozatból ismerhettek, itt alakította Ari Caldwell karakterét. Testét a San Fernando Valley-ben található otthonában találták meg, a vizsgálatig nem derül ki, mi okozta a halált. A rendőrség elsőre az idegenkezűséget kizárta.

12 éves korában került be a showbizniszbe, a színészkedés mellett zenét is szerzett, énekelt. A Goldberg családban nyolc részben szerepelt, a The Fostersben és a Modern családban is láthattuk.