A Trónok harca előzménye lesz a Hosszú Éjszaka?

A Tűz és Jég Dala ciklus szerzője, R.R. Martin szerint jó cím lenne az első előzménysorozatnak a The Long Night, A Hosszú Éjszaka.

Mint korábban írtuk, az HBO több testvérsorozaton, spin-offon ügyködik a háttérben legalább egy éve, és pár napja leadott egy megrendelést egy pilotra. Ehhez már össze kell állítani egy legalább 100-200 fős stábot, toborozni kell színészeket, heteken át kell forgatni, azaz tényleg megmozdult valami.

Az első befutó Jane Goldman írónő, az ő sztorija és forgatókönyve tetszett annyira az HBO vezetőinek, hogy megnéznék képernyőn is. A mostani gárdára ne számítsunk benne, nem lesz se Daenerys, se Havas Jon, ugyanis száz évvel az általunk olvasott-látott események előtt zajlik a sztori.

De mit mond az idős mester?

A hírekre reagált a Trónok harca írója, a regényekkel világhírűvé lett R.R. Martin, aki előbb szerette volna, ha mindenki tisztán lát: „Igen, ez egy prequel, azaz előzménysorozat, nem sequel. A Trónok harca egyetlen színésze sem fog feltűnni az új sorozatban. (...) A folyamatnak nagyon az elején vagyunk még, természetesen, az épp megkapott pilot berendeléssel, úgyhogy még nincs rendező, stáb, helyszín, sőt, még cím sem" – újságolta.

Martin szerint jó cím lenne a The Long Night, amiben minden benne van, de meglepődne, ha ez lenne a végén. Úgy gondolja, hogy az igen sikeresés már mindenfelé ismert Trónok harca brandet az HBO mindenképp bele akarja majd tenni a címbe, hogy jelezze, hogy ugyanabban a képzeletbeli univerzumban játszódik majd a sztori. Lehet, hogy Game of Thrones: Age of Heroes, azaz Trónok harca: a Hősök kora lesz a cím.

Három tervezet még fejlesztés alatt

Mint a korosodó mester elárulta, először négy új spin-offon ügyködtek az HBO megbízásából, ebből öt lett később. Egy később kihullott a rostán, Jane Goldman írónő projektje pedig – ahogy írtuk – pilot megrendelést kapott.

Martin szerint ez nem jelenti azt, hogy a másik három fennmaradó sorozatötlet elhalt volna, hiszen ezeket fejlesztik továbbra is: mindegyik más korban, más szereplőkkel, más történetet dolgoz fel. Valószínűnek tartja, hogy egy pilot még biztos lesz, de a következő években akár több is foroghat.

„Elvégre van nekünk egy komplett világunk, és tízezer évnyi történelem, amit be lehet mutatni. De ez a televízió, semmi sem biztos..." – sejtelmeskedett.