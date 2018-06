Új párját sokan bántják, de már nem foglalkozik ezzel.

Berki Krisztián még idén megnősül, erről a Fem3 Caféban számolt be: azt is hozzátette, hogy sem a lánykérésről, sem az esküvőről nem értesül majd előre a média, csak utólag. Gyereket is akar párjától, aki szintén boldognak tűnik ebben a kapcsolatban.

„Derült égből villámcsapás volt a megismerkedésünk, és napról napra erősödik a kapcsolatunk" – újságolta párja, majd a kritikákról beszélt: „Megbeszéltük az elején, hogy a bántással nem foglalkozok. De nagyon sok ember kiáll értem" – jelezte. Berki kislányával igen jóban van, már kérdezte is tőle, hogy „Mazsi, mikor lesz az esküvő?"

Berki a műsorban elmondta, hogy visszatér a focipályára is. „Közben kerek lett az életem, van végre egy társam, egy szerelmem. Összejött mind a három, a munka, a szerelem, az egészség: csak akarni kell" – vélekedett.

A háttérben azonban nem minden rózsaszín: bíróságon harcol Berki Krisztián és Hódi Pamela a gyerek elhelyezéséért, erről itt olvashat.