Új tévécsatorna indult, mondjuk, hol keresse

Az Epic Drama 16 országban több mint 10 millió előfizetővel rendelkezik.

A Viasat World bejelentette, hogy az Epic Drama elnevezésű, történelmi drámasorozatokat sugárzó TV csatorna és SVOD kínálat mostantól elérhető a UPC lengyel, román és magyar kínálatában. Nézőtábora így további 1,5 millió előfizetővel nő a közép- és kelet-európai régióban, és bekerül a Viasat World UPC portfoliójába ezekben az országokban.

Az Epic Drama TV csatorna és SVOD szolgáltatás 2017 decemberében indult és már több mint 60 szolgáltató kínálatában érhető el a régióban.

Magyarországon a Viasat Explore és a Viasat History/Nature csatornákhoz csatlakozik a UPC-nél az Epic Drama, amely a 85-ös programhelyen érhető el, és az indulástól számított két hónapig a Digital Bronz csomag előfizeti számára is látható lesz.

A bevezetési időszakban több premier drámasorozat is bemutatkozik a csatornán. A díjnyertes Válaszvonal (Line of Separation) a II. világháború végén, a berlini fal építése idején mutatja be a demokrácia és kommunizmus között rekedt Tannbach nevű város történetét.

A Tudor-dinasztia (The Tudors) sztárokat is felvonultató stábja a fiatal VIII. Henrik király történetét mutatja be (itthon már ment, Tudorok címmel). Júliusban kezdődik A kollekció (The Collection), amely a francia történelem egyik fontos időszakában játszódik és a sikerhez vezető útról szól. Párizs, 1947: divatbirodalom bontakozik ki a háború sújtotta város romjain.

A Kémek küldetése (X Company) a II. világháború izgalmas és veszélyes kémsztorija, amely öt, az X táborban kiképzett fiatal ügynök életén keresztül mutatja be a titkos missziókat. Itt egy előzetes: