Berkesi Judit a stúdióban csinál meccshangulatot

Berkesi Judit az Eb-n a helyszínen volt, ezúttal a vébé alatt az M4 Sport Stúdiójában szakértőkkel fogja elemezni a mérkőzéseket. A magyarok távolmaradását nagyon sajnálja, az olasz válogatott távollétét furcsállja.

„Máshogyan készülünk, mint akkor az Eb-re, többek között a magyar válogatott távolmaradásából is fakadóan. Ezúttal nem a helyszínen, hanem itthon az M4 Sport stúdiójában kell megteremtenünk azt a hangulatot, ami a labdarugó-világbajnokságok sajátja. Természetesen az én feladatköröm is más lesz, míg tavaly a helyszínen az érintetteket kérdeztem, idén szakértőkkel a stúdióban fogjuk elemezni a mérkőzéseket” - mesélte Berkesi Judit.

Fontos az M4 Sport számára, hogy közel tudják hozni a nézőkhöz a világbajnokság hangulatát. „Igyekszünk a legjobban élni a technika adta lehetőségekkel, és interaktívvá tenni azt. A világbajnokság egy olyan esemény, függetlenül attól, hogy ott van-e a magyar válogatott, vagy sem, és amelyet olyan szurkolók is megnéznek, akik nem feltétlenül követik a klubmérkőzéseket vagy a bajnokságokat. Az a feladatunk, hogy nekik is és a naprakész szurkolóknak is érdekessé tegyük az értékeléseket, műsorokat, közvetítéseket.”

A magyar válogatottat sajnálja, hogy nincs ott, hiszen az Eb-szereplés hozta mámor felejthetetlen élmény maradt számára. De az is furcsa és szokatlan neki, hogy az olasz válogatott sem jutott ki a világeseményre.

A pihenés még odébb van. „A focivébé befejezése előtt már elindulok Barcelonába a vízilabda Európa-bajnokságra, ami két hetet ölel fel. Itt már a magyar válogatottat fogom majd kísérni, nyaralást majd ez után tervezek” – mesélte.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokságot június 14. és július 15. között élőben az M4 Sport közvetíti.