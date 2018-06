Több olyan sztárt is ismerünk, akinek ikertestvére van, az azonban elég ritka, hogy az ikerpár mindkét tagja befut, ismert lesz. Itthon Spáh Dávid és Károly tartoznak a legismertebbek közé, nekik a Família Kft. hozta meg a sikert, de a Barátok köztben és a Középsuliban is láthattunk már együtt ikreket. Mary-Kate és Ashley Olsen alig egyévesen már sztárok voltak, őket vélhetően mindenki ismeri, de rajtuk kívül is talál ismerős tévés arcokat a galériában.