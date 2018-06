A hibrid tévé új utat indított a hirdetések területén

Az Antenna Hungária és a TV2 Média Csoport együttműködése hazánkban elsőként interaktív hirdetési megoldást tett elérhetővé a MinDig TV platformon. Ezzel elkezdődött egy újfajta hirdetési módszer a hibrid tévének köszönhetően. A HbbTV technológia ezenkívül a 2018-as FIFA labdarúgó-világbajnokság alatt is kínál extra funkciókat és tartalmakat.

Mi is a HbbTV?

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) a földfelszíni digitális televíziós hálózaton kialakított, interaktív szolgáltatások nyújtására képes szabvány. A HbbTV szolgáltatás keretében a DVB-T műsorszóró hálózaton sugárzott televízió- és rádióprogramok mellett internethálózaton eljuttatott multimédiás tartalmakkal bővül a kínálat, amely interaktív szolgáltatásokkal is kiegészülhet. Az egygombos indításnak köszönhetően nagyon egyszerű használat jellemzi.

A széleskörű iparági összefogásnak köszönhetően a technológia mára Európa több országában elterjedt és népszerű. A televíziócsatornák saját programjuk kiterjesztéseként használják a HbbTV felületet, ahol a sugárzott programhoz – vetélkedő, hírek, sportközvetítések – kapcsolódóan háttér-információk, érdekességek találhatók, illetve korábban leadott műsorok, filmek közül lehet válogatni a videótárban (catch-up TV).

Az Antenna Hungária 2013 októberében a digitális földfelszíni televíziós (DVB-T) hálózatán ingyenes HbbTV tesztsugárzást indított MinDig TV Plusz néven, mely a 99. programhelyen található MinDig TV Plusz Infocsatornáról indítható el a távirányító piros gombjának megnyomásával. A teszt új, streamelt élő TV és rádióadásokat, kibővített műsorújságot, videotárat, aktuális híreket, időjárás-előrejelzést, lottószámokat, játékot és webkamerás megjelenítést tartalmaz.

A hirdetések jövője a hibrid tévé segítségével

A TV2 „Bezár a bazár" vetélkedője alatt az internetre csatlakoztatott HbbTV-képes tévékészülékekkel rendelkező MinDig TV nézők a piros gomb megnyomásával egy interaktív televíziós alkalmazást indíthattak el 2018. április 16. és május 25. között. Ha – hasonlóan a tévés vetélkedőben zajló játékhoz – az alkalmazásban sikerült kivinniük minden tárgyat a célterületre, mobilszámukkal regisztrálhattak a kisorsolásra kerülő heti nyereményre.

Az interaktív tévés projekthez a technikai megoldást, az üzemeltetést és a fejlesztést az Antenna Hungária, míg az interaktív hirdetési megoldás értékesítését a TV2 biztosította. Magyarországon ez volt az első alkalom, hogy egy lineáris tévéműsor interaktív televíziós játékkal és interaktív hirdetési megoldással egészült ki. A fejlesztéssel a televíziós reklámok online hirdetésekkel bővíthetők, mely erősítheti a tévék piaci pozícióit az egyre élesedő tévés és online hirdetési költésekért folytatott versenyben.

Az interaktív játékban azok vehettek részt, akik az internetre csatlakoztatott HbbTV-képes tévékészülékkel rendelkeznek, továbbá igénybe veszik az ingyenes földfelszíni MinDig TV szolgáltatást vagy a MinDig TV Extra előfizetői. Akinél a feltételek adottak voltak, a Bezár a bazár műsor ideje alatt a TV2 csatornára kapcsoláskor egy, a játék elérhetőségével kapcsolatos felugró szöveggel vagy képpel találkozhattak. A távirányító piros gombjának megnyomásával osztott képernyőn jelent meg az interaktív játékfelület. A játékos a tévékészülék távirányítójának gombjai segítségével játszhatott; a játék célja, hogy meghatározott idő alatt „kivigye" a tárgyakat egy virtuális helyiségből. A rendelkezésre álló időt egy visszaszámláló óra mutatta. Ha a játékos az összes tárgyat ki tudta vinni, akkor egy következő képernyőre lépett át, melyen a telefonszámának megadásával regisztrálni tudott a nyereménysorsolásra. A játékosok között hetente egy 10.000,-Ft értékű Mömax vásárlási utalványt sorsoltak ki.

Nem kell más, csak egy okostévé

A jelenleg kapható nagy képernyős smart televíziók zöme képes a HbbTV jel felismerésére. A készülékek többségében automatikusan aktiválva van a funkció, egyes esetekben azonban, így például a Samsung készülékeken magunknak kell aktiválni azt.

Ha manuálisan szeretnénk aktiválni a funkciót, nem kell mást tenni, mint a Home – vagy Smart Hub – gomb megnyomását követően a keresőbe beírni, hogy HbbTV. Válasszuk ki a találatok közül az ugyanezen a néven futó alkalmazást, és indítsuk el a telepítést. Ha futtattuk az alkalmazást, nyomjuk meg az aktiválás gombot és várjunk, amíg az válaszol. Ezután a beállítások – Expert settings – alatt elérhető a HbbTV menüpont, amit – ha alapértelmezetten nem aktív – már csak be kell kapcsolnunk.

A foci vébére is tartogat meglepetést a hibrid tévé

A kereskedelmi hibrid tévészolgáltatást 2014 májusában indította az Antenna Hungária az MTVA megrendelése alapján. A Médiaklikk elnevezésű szolgáltatás bármelyik közszolgálati tévécsatornáról elérhető a távirányító piros funkciógombjának megnyomásával, és kibővített műsorújságot (promo és catch-up tartalmakkal), híreket, a legfrissebb időjárás-előrejelzést, visszanézhető híradót és néhány közszolgálati rádió élő műsorát tartalmazza. Ez a kínálat egészült ki korábban – a 2014-es foci-vb és a 2016-os foci-Eb alatt – extra funkciókkal, és a 2018-as foci-vb alatt is lehetőség lesz például a tabella megtekintésére a mérkőzések közvetítése alatt, és emlékeztető üzenetek is megjelennek a meccsek kezdetekor, a nézők pedig a sárga gomb segítségével átnavigálhatnak arra a csatornára, amely közvetíti azt. Természetesen akkor, ha ők is a MinDig TV platformon, internetre csatlakoztatott HbbTV képes készülékről nézik az adást.

A cikk támogatója az Antenna Hungária MinDig TV szolgáltatása.