A promóciós kép 1984-ből van, újsághirdetés, a jól ismert sorozat egy izgalmasnak ígérkező epizódját népszerűsíti. Az eredeti sorozat 1982 és 1986 között futott az NBC-n: Michael Knight és kocsija annyira menők voltak, hogy három széria is készült a témára ráhúzva: a Knight Rider (1982–1986), a Team Knight Rider (1997–1998) és a Knight Rider (2008–2009). 1985-ben még a spin-off is jött, Code of Vengeance címen, 2008-ban pedig feltámadt, de csak fél évig volt képernyőn az új verzió.