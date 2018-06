Máris indul Ördög Nóráék következő vlogja

Nánásiék ezúttal Franciaországba utaztak, ott vették fel hatodik vlogjukat a gyerekekkel.

Alig ért véget a Kislisszanás, amit Lisszabonban vettek fel, máris új videókkal jelentkeznek Nánásiék. A hatodik utazós szériát a család Franciaországban rögzítette, ahol ahol Disneyland és Normandia volt az úticél.

Címe egyelőre még nincs a sorozatnak, ebben ismét a nézők segítségét kérik, de az előzetes már felkerült.

A Nánási család tavaly októberben robbant be a videóbloggerek táborába, az Ázsia Expressz forgatása alatt készítették el saját utazós vlogjukat, ami nagyon népszerű lett a nézők körében. Olyannyira, hogy az ázsiai kalandok után újra forgattak, és elkészült az I Lapp You, ami lappföldi kalandjaikat mutatta meg. Ezt követte a Bajusztria, a Nektek Szöul, a Kislisszanás, és hamarosan látható lesz a francia út is.