Kasza Tibiék már tudják születendő gyermekük nemét

Három hete jelentette be Kasza Tibi és felesége, hogy Manker babát vár. Már a baba nemét is tudják, és el is árulták a rajongóknak.

Különleges módón jelentette be a pár három hete, hogy gyermekük lesz: Tibi a kicsi szívhangjára komponált egy dalt, amit a rajongóknak is megmutattak. Azóta pedig már Manker gömbölyödő pocakját is láthattuk. Most pedig itt az újabb bejelentés: Manker kislányt hord a szíve alatt - írta meg a TWN.hu.