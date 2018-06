Eva Longoria és férje, Jose Baston tavaly decemberben jelentették be, hogy első közös gyereküket várják, akiről már akkor elárulták, hogy kisfiú. A színésznő nem árulta el, hogy mikor érkezik a kicsi, de hasméretéből már lehet sejteni, hogy a napokban szül. A Született feleségek sztárja a képen mezben pózol és a hasán is egy kis focimezt tart, mellé pedig azt írta, hogy kisfia is felkészült a következő mexikói meccsre.