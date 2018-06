Díjat kapott a Stranger Things és a Kardashian család

Átadták az MTV Movie and TV Awards idei elismeréseit, a legjobb tévésorozat díját a Stranger Things kapta.

Június 18-án 27. alkalommal adták át az MTV filmes produkciókat elismerő díjait, idén volt másodszorra, hogy a tévés kategóriákat is hozzácsapták.

A legjobb sorozatnak a Stranger Things bizonyult – maga mögé utasította többek között a Trónok harcá-t is –, és a főszereplő, Millie Bobby Brown is megkapta a díjat az alakításáért.

A Stranger Things csapatából a Willt játszó Noah Schnappot is díjazták a legrémisztőbb alakításért, a filmes kategóriákban a Fekete Párduc lett az este nagy nyertese. A realityk, valóságshow-k mezőnyéből a Keeping Up with the Kardashians került ki győztesen, a jelöltek és nyertesek teljes listáját itt találja.