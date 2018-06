Válságba került Dobó Kata és Zsidró Tamás kapcsolata?

Nehéz, sűrű időszakot él át Dobó Kata és Zsidró Tamás, mindketten nagyon elfoglaltak, így mostanában nincs túl sok idejük egymásra.

Rosszindulatú pletykák szerint megromlott a színésznő és a mesterfodrász kapcsolata, keveset látni őket együtt, és a korábban gyakran posztolt közös képek is elmaradoznak. Zsidró a Borsnak mondta el, hogy milyen zűrös most az életük, válságról azonban nincs szó.

"Tény, hogy mostanában keveset tudtunk találkozni. Én egy jelentős fodrászbemutatóra készültem, 3500 ember előtt kellett szerepelnem, Kata a Kölcsönlakást forgatja, még kilenc napja van hátra. (...) Ha éjszakai jelenetek készülnek, akkor hajnalban esik csak be az ágyba. Ilyenkor általában külön töltjük az éjszakát, ő is és én is otthon alszom, hogy ne zavarjuk egymást, mert úgy nem lehet pihenni. Viszont, ha találkozunk, akár csak egy fél délutánra is, azt igyekszünk jól megélni" - mondta a lapnak.