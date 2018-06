Kvíz: felismeri ezeket a sci-fi sorozatokat egy kép alapján?

Talán ma nem annyira népszerű a műfaj itthon, mint a rendszerváltás előtt, amikor még a Galaktika is nagy példányszámban fogyott, viszont manapaság összehasonlíthatatlanul nagyobb a tévés kínálat: akinek fellázadó robotos, világűrben történő expanziós, utópisztikus túlélős kell, esetleg időutazósra vagy klónosra vágyik, az is megkapja a magáét. Összeszedtünk 18 sorozatot, van köztük jó 40 éves őskövület, de modern darab is, élőszereplős és animáció, magyar, brit és amerikai egyaránt. Lássuk, képben van-e a műfajjal!