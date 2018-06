Unja az amerikai sorozatokat? Itt vannak a legjobb európaiak

Kiosztották az 58. Monte-carlói Televíziós Fesztivál Arany Nimfa-díjait, amivel a legjobb tévés teljesítményeket ismerik el számos kategóriában.

A legrangosabb európai tévés fesztiválon jórészt európai tévés produkciókat díjaznak, a legjobb fikciós program idén egy megtörtént eseményeken alapuló, de dramatizált minisorozat lett Nagy-Britanniából.

A tizenegy éves Rhys Jones meggyilkolását feldolgozó Little Blue Boy-nak a színésznőjét, Sinéad Keenant is díjazták, míg a legjobb színésznek a Fargó-ban domborító Ewan McGregor bizonyult.

A legjobb drámai sorozat díját a spanyol La Casa De Papel kapta, a legjobb vígjátéksorozat a brit The End of the F***ing World lett.

A drámai színészek és színésznők közül a dán Johannes Lassen és a belga Lynn Van Royen teljesítményét ismerték el, a komikusok közül a Monk – Flúgos nyomozó-ként ismert Tony Shalhoubot, illetve Daisy May Coopert díjazták.

A legjobb nemzetközi sorozatok és szappanoperák díjait a Scorpion, a Halálos fegyver, valamint a Gazdagok és szépek kapta, az életműdíjnak számító Kristály Nimfát a magyar származású Mariska Hargitay vihette haza, ahogy arról már beszámoltunk korábban.

A nyertesek teljes listáját itt találja.