Jason Bateman és Laura Linney visszatér az Ozark második évadjával.

Augusztus 31-én jön vissza a Netflix egyik legjobb sorozata, az Ozark. Az első évad túlélői ott lesznek a stábban, új szereplőként jön Janet McTeer.

Jason Bateman nemcsak producer és rendező a sorozat mellett, hanem főszereplő is: a figurája összeáll egy mexikói drogbáró amerikai emberével, de majdnem őt is likvidálják egy csúnya elszámolási ügy miatt. Utolsó esélyt kap, sokmillió amerikai dollárt kell tisztára mosnia a világtól eléggé elzárt üdülőhelyen, ahol megismerkedik a helyi bűnözőkkel is. Nagypályásokkal, akik már kiégtek, cinikusak, és szívfájdalom nélkül ölnek, illetve pitiáner gazfickókkal is, akik akár ölnének is, csak nem nagyon megy nekik.

Itt és itt méltattunk a sorozatot.