Steiner Kristóf Instagram-oldalán erősítette meg a híreket, miszerint másodszor is férjhez megy, izraeli színész szerelme, Nimrod Dagan, pár hónappal ezelőtt megkérte a kezét. A 36 éves tévés most egy szerelmes posztot tett közzé, a szövegből pedig kiderül, hogy hamarosan meglesz az esküvő is.