Elképesztő sztorikat mesélnek a sztárok bébiszitterei

Egy Leah Frand nevű bébiszitter arról mesélt 2016-ban az Entertainment Tonightnak, hogy sztároknál dolgozva mindenféle ajánlatot kapott a munkáltatóitól, gyakorlatilag mindennel próbálkoztak nála, amit csak el lehet képzelni. A hölgy azt is mondta, hogy Hollywood dadái közül sokaknak van gyerekük celebektől, ezekről azonban nem tud a média – vannak viszont meredek sztorik, amik napvilágot láttak, ezekből válogattunk.

Mick Jaggernek nehéz ellenállni

A Rolling Stones frontembere már a bemutatkozásnál rocksztárosan viselkedett, egy hotel zuhanyzójából anyaszült meztelenül lépett ki leendő bébiszittere, Claire Houseman elé. A nő később úgy mesélte, nem nyűgözte le Jagger teste, a kisugárzása azonban egyből beszippantotta – így nem is nagyon ellenkezett, amikor a következő találkozásnál az énekes felrakta a konyhapultra, hogy szeretkezzen vele.

Meg is esett az aktus, amiben talán csak az volt a furcsa, hogy közben Jagger akkori felesége, Jerry Hall pár méterre volt a hálószobában a gyerekkel, akire Housemannak kellett volna vigyáznia.

Gwen Stefani egy egész albumot írt a bébiszittere miatt

A No Doubt énekesnője is azért szakított a férjével, Gavin Rossdale-lel, mert kiderült, hogy a férfi lefeküdt a bébiszitterükkel, Mindy Mann-nal – ráadásul nem is egyszeri alkalomról volt szó, a párocska három évig folytatott viszonyt. Stefaniban saját elmondása szerint rengeteg harag gyűlt fel, ennek eredményeként írta meg a Used To Love You című számot, majd a This Is What the Truth Feels Like című albumot.

