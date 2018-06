Paul McCartney volt James Corden útitársa.

James Corden és világhírű zenész-énekes útitársa tettek egy nosztalgiatúrát Liverpoolban, szelfiztek egyet a Penny Lane-nél, meglátogatták a borbélyüzletet, ahol a Beatles-tagok frizuráját is vágták, megnézték McCartney gyerekkorának kedves helyeit. Ha végignézi, olyan dalokat hallhat a beszélgetés során, mint a Hey Jude, a Let it Be, a Drive My Car, a Love Me Do – sőt, egy új McCartney-dalt is megismerhet. Itt a videó: