Így még nem kezdődött soha sportműsor a tévében

Egyperces néma gyászszünettel jelentkezett be a TyC Sports, majd az egyik műsorvezető hosszú, haragos monológja következett. Mint ismert, Argentína június 21-én este 3-0-ra kikapott a futballvébén, és a kiesés szélére sodródott.

„Az egész országban van egy szomorúság, egy fájdalom, düh, csomó rossz, negatív érzés, mintha nem lenne amúgy is elég bajunk... most még a futball is rátesz egy lapáttal" – mondja a műsorvezető, láthatóan elég ingerülten, idegesen az adás elején, de csak az egyperces gyászszünet után.

„A valóság az, hogy, hogy az argentin válogatott halott. Akkor halt meg, amikor Caballero hibázott, és Horvátország vezetést szerzett" – mondta. Nem volt bátorság, nem volt futball, nem volt semmi, teszi hozzá csalódottan. „Micsoda büntetés nekünk ezt a műsort készíteni!" – tette hozzá.

Úgy véli, másfél lábbal már kinn vannak a vébéről, a bőrönd pedig szinte már csukódik le két meccs után. „Mi a p.csát csinált Sampaoli edző ez idő alatt?" – dühöng egy adott ponton. Arról is beszél, hogy talán jövő héten feltámadásról, megújulásról lesz már szó, már a futballt tekintve. Itt meg is tudja nézni az emóciókat nem nélkülöző adást.