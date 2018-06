Előkerült egy jópofa fotó, amely nem sokkal az E.T. – A földönkívüli című film sikere után készült, és épp a galaktikus jövevényt mintázó játékfigurát adja át neki valaki. Felismeri oldalról? Ezzel a szerepével robbant be, ezzel lett ismert, de azóta is számtalan filmben, sorozatban láthattuk, legutóbb vidám zombit alakított egy szériában, a Santa Clarita Diet-ben. Kiről van szó, ki az a virgonc kiscsaj a hercegnővel szemben? A válaszért lapozzon!