A nagy sztárok a bukott sorozatokért is rengeteget kaszálnak

Természetes, hogy a nagyobb sztárok magasabb gázsit is kapnak egy-egy munkáért, ez azonban nem mindig kifizetődő a stúdiónak, és megesik, hogy a jól ismert név mégsem vonzza be a közönséget. A sorozatok között is akad nem egy, amely A-listás hírességgel indult, de aztán pocsék nézettséget hozott, némelyiket el is kaszálták hamar – jól velük csak a főszereplő járt, aki ugyanúgy felmarkolta a nagy pénzt, mintha sikerre vitte volna a szériát. Íme, pár túlfizetett sztár a tévéiparban!