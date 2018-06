Nika közösségi oldalán büszkélkedett el azzal, hogy mennyit fogyott az elmúlt időszakban.

Veres Mónika Nika, a TV2 tehetségkutatójának, a The Voice-nak volt egykor a versenyzője, de a Sztárban sztárban, a Nagy Duettben és A Dalban is láthatták a nézők. Az énekesnő korábban is nagyon csinos volt, de az elmúlt időszakban rengeteget változott: bejegyzése szerint eddig hét kilótól szabadult meg.

Közösségi oldalán büszkén meg is mutatja, hogy hol tart most: