George Clooney és Kirsten Dunst piramisjátékba keveredett

George Clooney a YouTube-ra készít fekete humorú komédiasorozatot, amelynek Kirsten Dunst lesz a főszereplője.

Jövőre érkezik a YouTube Premiumra az eredetileg az AMC-re szánt On Becoming A God In Central Florida, egy tízrészes sorozat, amelyet George Clooney produkciós cége, a Smokehouse Pictures készít a Sonyhoz tartozó TriStar Televisionnel közösen.

A főszerepet az executive producerként is közreműködő Kirsten Dunst kapta, egy víziparkban dolgozó lányt fog játszani, aki a gyors meggazdagodás reményében beszáll egy piramisjátékba, ezzel azonban a családja vagyonát is veszélyezteti.

A kilencvenes évek Orlandójában játszódó történetet Robert Funke és Matt Lutsky írta, mindketten újnak számítanak a tévéiparban.