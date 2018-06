A Channel 4 már forgatja a Brexit munkacímű tévéfilmet, amely a brexithez vezető politikai háttérmunkát mutatja be. A projektben Rory Kinnear és John Heffernan is benne van, a Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépését támogató Vote Leave csoport stratégiai vezetőjét pedig a Sherlock és a Patrick Melrose címszereplője, Benedict Cumberbatch játssza, aki jócskán meg is kopaszodott a szerep kedvéért. Kijött róla az első fotó is, mutatjuk!