Mintha egy horrorfilmből lépett volna elő.

Troy James elbűvölte és közben meg is ijesztette az America's Got Talent zsűrijét, a tökéletesen hajlékony gumiember úgy közlekezdett a stúdióban, mintha nem lenne csontja. Nem egészen ismeretlen a férfi a showbizniszben, szerepelt a The Strain és a Shadowhunters horrorsorozatokban, felbukkant a Channel Zero című szériában. Egy 2016-os horrorfilmbe (The Void) is bekerült ezekkel a különleges képességekkel. Nézze csak: