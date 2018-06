Russell Crowe is sorozatot forgat

A Showtime adja majd kinn, itthon még nem tudni, mely csatorna veszi meg.

Gabriel Sherman író Roger Ailes-biográfiája, a The Loudest Voice in the Room adja a sorozat alapját, főszerepben Russel Crowe lesz látható. Roger Eugene Ailes 2016-ban mondott fel a FOX-nál, 2017-ben halt meg.

Az ma már tévés közhely, hogy a televízió az új mozi, hiszen a legnagyobb hollywoodi sztárok is gond nélkül vállalnak sorozatszerepet – tíz éve ez még nem volt jellemző (bár Charlie Sheen 15 éve forgatta le a Két pasi meg egy kicsi első részét). Azóta sorozatban szerepelt Dustin Hoffman, Woody Allen, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Anthonny Hopkins, Kevin Spacey, Ewan McGregor, Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, John Travolta, Susan Sarandon, Jessica Lange, Winona Ryder, Kevin Bacon, többek között.