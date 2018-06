Túladagolás miatt mentő ment a súlyos állapotban lévő színésznőért

Folytatódik Heather Locklear kálváriája, elvonó és bírósági tárgyalás vár rá.

Június 25-én kórházba került Heather Locklear, mivel a TMZ híre szerint valaki otthonából kihívta a mentőket, túladagolás gyanúja miatt. Egy mentőkocsi szállította a rossz állapotban lévő színésznőt délután egy klinikára, jelenleg a lap szerint állapota stabil.

Mindez kevesebb, mint 24 órával azután történt, hogy egy rokon kihívta a rendőrséget, mert állítólag erősen részeg volt a színésznő, bántalmazta szüleit: vasárnap este a kiérkező rendőrrel és mentőssel Locklear erőszakoskodott, ellenállt, úgyhogy le is tartóztatták. 20 ezer dollár volt az óvadék, ez a jelek szerint még aznap éjjel vagy hétfő délelőtt kifizette valaki, így került otthonába Locklear – és ezek után jött a túladagolásos telefonhívás és a mentőautó. Pár napja öngyilkos akart lenni - erről itt írtunk.

A színésznőt idén már kétszer letartóztatták, de pszichés problémái nem most jelentkeztek, legalább tíz éve köztudott, hogy depresszióval küzd, és különféle szerektől függ. A szépséges Heather a T. J. Hoookerben játszott négy éven át, utána a Dinasztia című sorozatban láthattuk 127 részben. Filmekben is játszott, illetve nagyszerűt alakított a Melrose Place 199 részében, ő volt Amanda Woodward. A Kerge városban is láthattuk több epizódban, majd benne volt a 2009-ben feltámasztott Melrose Place-ben is.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!