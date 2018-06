Magyar lány tarolt az amerikai tehetségkutatóban - videó

Az America's Got Talent-ben feltűnt egy magyar lány, Vajda Vivien, aki ráadásul tovább is jutott, négy igent kapott a zsűritől.

A Magyarországon nevelkedett Vajda Vivien lenyűgözte az America's Got Talent zsűrijét, Mel B, Heidi Klum, Simon Cowell és Howie Mendel is a továbbjutására szavazott.

A lány ugrókötelezett a színpadon, ami elsőre nem igazán hozta lázba a döntnököket – Cowell a szemét forgatta, Mendel is inkább elnézően mosolygott –, a produkció láttán viszont leesett az álluk:

Mel B állva tapsolt, szerinte briliáns volt, amit Vivien csinált: elmondta, hogy ő maga is szokott ugrókötelezni, ezek a mutatványok azonban roppant bonyolultak voltak.

Heidi Klum be is vallotta, hogy kétségei voltak, mennyire lehet érdekes egy ugróköteles produkció, Cowell számára a legjobb példa volt a változatosságra – mire Vivien el is pityeredett, Mendel már inkább arról faggatta, hogy miért sír.

Vivien ez után elárulta, hogy fiatalabb korában sokat piszkálták, a csapata és az edzője is ellene fordult, nevetségesnek, bohócnak gondolták. Most mind a négy zsűritag igennel szavazott rá, megmutathatta a világnak is, hogy mit tud.