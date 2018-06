Komoly műtéten esett át az egykori megasztáros

Az esetleges kockázatok miatt sokáig halogatta a beavatkozást, végül a műtét mellett döntött a Megasztárban ismertté vált Szíj Melinda.

Egy hangszálvizsgálat során csomót fedeztek fel az énekesnő hangszálán, aki egy ideig nem merte bevállani a műtétet, féltette a hangját. Később azonban a csomó nőni kezdett, így a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. A Story megtudta, hogy a műtét sikeres volt, a csomót eltávolították, és másfél hónappal a beavatkozás után már színpadra is álhatott.

Párja, Attila, mindenben támogatta ebben az időszakban is. "Attilának szárnyalóbb álmai vannak, mint nekem, sokszor én húzom be a féket. Gyakorlásaimat is mindig nagy örömmel hallgatja. Egyébként változatlanul a munka mellett szoktam énekelni, fellépni, egy ügyvédi irodában vagyok asszisztens" - mondta a lapnak.