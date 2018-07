Készül Julia Roberts első sorozata, a Homecoming, kijöttek az első fotók is arról, hogy a színésznő miként fog kinézni élete első képernyős főszerepében. A széria egy azonos című, fiktív podcast tévés változata lesz, olyan emberekről szól, akik titkos kormányszervezeteknek dolgoznak, de közben normális, hétköznapi életre vágynak. Többek között Bobby Cannavale is szerepel benne, de most nézze inkább Robertset!