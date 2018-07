Élete végéig kezelésre szorul Nagy Alexa színésznő

Nagy Alexandránál néhány éve állapították meg, hogy gyomorfekélye és refluxa van.

Vannak problémamentes, nyugodt időszakok a betegségében, de elég egy stresszesebb nap, egy rosszul megválasztott étel vagy egy álmatlanul töltött éjszaka, és a kínok újra előjönnek.

„Mivel alapvetően is egy kissé reszelős a hangom, ilyenkor sajnos nagyon berekedek. Akkor alig egy órát aludtam, mert már egész éjjel rosszul voltam, és ilyenkor a tünetek felerősödnek. Ezt sajnos kezelni, megelőzni lehet, de gyógyítani nem. Amikor a fájdalmak előjönnek, már nagy a baj” – mesélte a Blikknek.

A lapnak azt is elárulta, hogy számos dologról kellett lemondania a betegsége miatt, például nem ihat kávét és alkoholt, a fűszereket is kerülnie kell. „Szokták mondani, hogy az érzelmi dolgok a gyomrot viselik meg igazán, én pedig elég lelkizős típus vagyok. El tudom képzelni, hogy ez is számíthatott” – mondta.