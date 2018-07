Megkérték a kezét, de nem tervez esküvőt Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka kezét alig egy év után kérte meg a párja, zsigerből igent mondott, de egyelőre nem tervezik az esküvőt.

A színésznő és párja szakítottak egy hónapja, de az újrakezdés után Völgyi Dániel már tervezte, hogy meg fogja kérni a kezét. Mallorcán nyaraltak nemrég, mikor letérdelt elé a barátja, és mint a Mokkában mesélte, zsigerből igent mondott.

Az esküvőt nem tervezik, nincs kitűzve a dátum, más céljaik is vannak. "Nem szeretném tíz évekig húzni, de most más dolgok vannak prioritásban. Baromi drága egy esküvő, időre is van szükség, én most szeretnék egy lakást magamnak" - mesélte.