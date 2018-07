Balázs Andi: Majdnem összeestem

Balázs Andi éve már most nagyon sikeres, a Nagy Duett után az évad legjobb női színészének járó elismerést is ő nyerte - immár negyedszer. Mesélt arról is, közeledő negyvenedik szülinapja kapcsán eldöntötte, hogy igyekszik minél több dolgot kipróbálni, amire eddig nem volt lehetősége.