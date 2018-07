John Malkovich a pápai udvarba keveredett

John Malkovich is benne lesz Az ifjú pápa folytatásában, a The New Pope-ban.

John Malkovich is szerepet kapott a The New Pope-ban, amelyet Paolo Sorrentino készít az HBO-nak előző sorozata, Az ifjú pápa folytatásaként.

A kétszeres Oscar-jelölt színész karakteréről egyelőre nem lehet közelebbit tudni, mint ahogy magáról a szériáról sem, hisz elvileg nem második évad lesz, hanem egy új minisorozat, amely szintén a modern pápaság intézményét járja körül – Jude Law azonban ugyanúgy benne lesz.

Az ifjú pápá-ban Law játszotta XIII. Piuszt, az első amerikai pápát, aki fiatalos lendületével és rendhagyó nézeteivel fenekestül felforgatta a katolikus egyházat.

Malkovich legutóbb a Milliárdok nyomában című sorozatban tűnt fel a képernyőn, illetve megkapta Hercule Poirot szerepét is, vele érkezik majd Az ABC-gyilkosságok minisorozatos verziója.