Történt egy kis baleset a This Morning című brit reggeli műsorban, miután behívták a focivébé eredményeit eddig többször eltaláló malacot, Marcust a stúdióba. Az angolok Tunézia elleni győzelmét és a belgák továbbjutását is megjósoló állatot ezúttal a Kolumbia-Anglia nyolcaddöntő kimeneteléről faggatták, amire válaszolt is – az angolokat jelképező almát választotta –, előtte azonban még odapiszkított a stúdióba. Nézze meg videón, csak ne vacsora közben!