Örült a válásáról szóló híreknek a leszbikus sztárpár

Ellen DeGeneres és házastársa, Portia de Rossi közel egy éve nem jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt, a bulvársajtó már válást szimatolt – aminek a pár csak örülni tudott.

Ellen DeGenerest és Portia de Rossit legutóbb tavaly augusztusban látták együtt a People's Choice Awards gáláján, most azonban mindketten megjelentek De Rossi művészeti cégének buliján.

Az eltelt idő alatt már a válásukról is jelentek meg hírek, aminek a pár kifejezetten örült: De Rossi azt mondta a US Weeklynek, azt az elfogadás jelének tartották, hogy leszbikus párként is foglalkozott velük a sajtó. "Végre elfogadtak minket! Megkapjuk ugyanazokat a sz*rokat, mint más sztárpárok" – lelkendezett.

A műsorvezető és a színésznő egyébként 2004 óta vannak együtt, és 2008 augusztusában keltek egybe, vagyis a következő hónapban már a 10. házassági évfordulójukat ünneplik válás helyett.